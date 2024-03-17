محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات في عدة مناطق

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات

وأشار المحافظ إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، منوهًا إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفر الشيخ الحضري المطور بشارع صلاح سالم، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلّف محافظ كفر الشيخ برفع الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، لافتًا أنّ حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

المحافظ يلتقى بعدد من المواطنين

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأصدر أوامر فورية بتنفيذها، وعبر المواطنون عن سعادتهم بتواصل محافظ كفر الشيخ معهم، وسرعة استجابته لمطالبهم وحل مشاكلهم، مؤكدين على دور محافظ كفر الشيخ في تحسين الخدمات المقدمة في المحافظة.