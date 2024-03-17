أين يُدفن الجن بعد الموت؟.. الشيخ على جمعة يوضح مصيره لطفلة في «نور الدين»

توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مفاده هل الجن يمكن أن يموت الإنسان؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج نور الدين، المُذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأحد: «لا يمكن طبعا وكان كيد الشيطان ضعيفا».

هل الجن يتكاثر مثل الإنسان؟

وسألت طفلة أخرى سؤالا هل الجن يتكاثر مثلنا؟، ورد عليها الشيخ علي جمعة قائلا: «الجن يتكاثر ويتزاوج، وعنده ذرية»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: (أفتتخذونه وذريَّته أولياء من دوني وهم لكم عدو).

ورد على سؤال أخر، حول أين يدفن الجن بعد الموت؟، قائلا إن الجن يتبخر بعد الموت لأن جسمه من نار.

طاقة الأحجار الكريمة

كما وجه أحد الأطفال سؤالًا هل الأحجار الكريمة تحمى من الجن؟.

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المُذاع على قناة «الناس»، على سؤال الطفل، مؤكدًا أن هناك بعض العلماء قالوا إن الاحجار الكريمة لها طاقة سواء سلبية او إيجابية، قائلا: «لما بينعكس على الأحجار الكريمة ضوء الشمس أو القمر بتعمل أمواج بتريح الإنسان»، موضحًا أن الأحجار الكريمة ليس لها أي علاقة بصد الجن ولا تحمي الإنسان من الجن.

وشدد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على أن الجن مخلوق غير مرئي ومنهم المؤذى والمؤمن والكافر.

وبرنامج نور الدين، يعرض على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة الأطفال التي دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا؟، مش بنشوفه ليه؟، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل متابعة واهتمام سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.