مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. شكوك بسمة وصابرين تزيد بعد وفاة البرنس

جلسة جديدة جمعت بين نعمات «بسمة»، وإحسان «صابرين»، زوجتا حسن البرنس، بعد شعور كل منهما بوجود أحداث غريبة، بدأت بتعرض أبناءهم حسين وعلي لحادث دراجة نارية كما ادّعى الشقيقان أمام أسرهم أنّ مجهولين فتشوا شققهم بشكل كامل، ورغم ذلك رفض علي وحسين إبلاغ الشرطة، لذا قررتا الضغط على أبنائهما لمعرفة الحقيقة وهذا ما سيتضح من أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 بطولة بسمة وصابرين.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8

وشهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل مسار إجباري التي عرضت أمس، محاولات صابرين مع ابنها علي لمعرفة إذا كان هناك شيء أخفاه عنها بعد وفاة والده، ليؤكد أنّ الأمور غير طبيعية ويجب أن تعلم كل شيء، خاصة أنّه أصبح يتأخر كثيرا ليلا، وتصرفاته أصبحت غير طبيعية، كما شكت لها نعمات أنّ أوضاع ابنها حسين أصبحت متغيرة تماما، وتشعر بأنّه يخفي عنها أشياء مهمة متعلقة بوالده الراحل، وهذا ما ستكشف عنه الليلة أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.