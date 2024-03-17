أول تعليق من بسمة وهبة على انسحاب شيرين رضا من «العرافة»: حبيت استفزها

علقت الإعلامية بسمة وهبة على انسحاب الفنانة شيرين رضا من حلقة برنامج «العرافة»، أمس السبت، بعد توجيه سؤال لها تسبب في استفزازها ودخولها في نوبة غضب.

تعليق من بسمة وهبة على انسحاب شيرين رضا

وقالت بسمة وهبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصرت على استفزاز شيرين رضا، لأنها في كل لقاءاتها التليفزيونية تكون هادئة تماما، مضيفة «حبيت أكون مختلفة واستفزها، وشيرين قالت لي بعد الحلقة ما خلصت، أنتي شيطانة».

انسحاب شيرين رضا من برنامج العرافة

وكانت شيرين انسحبت على الهواء بسبب سؤال طُرح عليها وأثار غضبها، حيث قالت: «أنا شايفة إن ده كتير أوي، أكيد مش هقرأ السؤال، خلاص كده»، وتركت الاستديو.

وحرصت بسمة على التعليق أثناء الحلقة، بعد خروج شيرين، قائلة: «اختلفت مع الإعداد، فقد كان السؤال قاسيًا للغاية، والسؤال كان شخصيًا، ورد فعلها طبيعي، وبذلك تنتهي الحلقة».