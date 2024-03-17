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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة السابعة

كتب:

رحاب عبدالراضي
02:59 م | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية خاصة العائلية منها، موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة دراما الحلقة السابعة، لمتابعة تطورات حياة الدكتور أحمد وليلى وما سيحدث معهم ومع أطفالهم بعد اكتشاف الأخيرة بأن زميلة زوجها في العيادة معجبة به.

وفي السطور التالية نعرض ">موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة السابعة، لكي يتاح للجمهور متابعة المسلسل في الأوقات التي يحبونها.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة السابعة

ويكون العرض الأولى لمسلسل كامل العدد +1 يوميا على قناة ON drama .

 ويتم عرض المسلسل في تمام الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب، ويكون موعد إعادتها على ذات القناة الساعة 1:30 صباحا.

كما يتمّ عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

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بقلم رحاب عبدالراضي