ينتظر عشاق الدراما الرمضانية خاصة العائلية منها، موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة دراما الحلقة السابعة، لمتابعة تطورات حياة الدكتور أحمد وليلى وما سيحدث معهم ومع أطفالهم بعد اكتشاف الأخيرة بأن زميلة زوجها في العيادة معجبة به.

وفي السطور التالية نعرض ">موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة السابعة، لكي يتاح للجمهور متابعة المسلسل في الأوقات التي يحبونها.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة السابعة

ويكون العرض الأولى لمسلسل كامل العدد +1 يوميا على قناة ON drama .

ويتم عرض المسلسل في تمام الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب، ويكون موعد إعادتها على ذات القناة الساعة 1:30 صباحا.

كما يتمّ عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.