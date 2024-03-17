«الثقافة» تطلق فعاليات برنامج أهلا رمضان بالعاصمة الإدارية (صور)

شهدت زهرة العاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق أولى فعاليات برنامج أهلًا رمضان، وسط حضور جماهيري كبير، والذي تُنظمه وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية للمرة الأولى، بهدف تقديم الخدمات الثقافية للمنتقلين والعاملين والمقيمين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأُسرهم خاصة الأطفال والنشء والشباب، من خلال عدد من الليالي الرمضانية، التي يُقدمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، من خلال الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

فقرات متنوعة ببرنامج أهلا رمضان

وانطلقت فعاليات برنامج أهلًا رمضان، أمس في الثامنة والنصف مساءً، بالملعب الثلاثي بزهرة العاصمة، ويتناول البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوعة، تُقام أيام السبت خلال شهر رمضان، وفي الجمعة الأخيرة منه، وتتضمن مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، مسابقات ثقافية، فقرة اختيار المواهب، عروض فرقة بنات وبس الاستعراضية، عرض الأراجوز، عرض الكلاون، عرض عرائس الماريونت، عرض كورال سلام الغنائي، عرض فريق «بنكمل بعض» لذوي الهمم.

معرض لوحات فنية في ختام الفعاليات

وتختتم فعاليات البرنامج بإقامة معرض لوحات فنية بعنوان العاصمة في عيون أطفال مصر، من نتاج الورش الفنية التي تُقام خلال الشهر الكريم، وإقامة ورش تلوين بوسترات لمكافحة الفساد، وبوسترات المسجد الأقصى.