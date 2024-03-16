شيرين رضا: الأذان أجمل حاجة في الدنيا.. وانتقدت صوت المؤذن المرتفع

رفضت الفنانة شيرين رضا، انتقادات المطربة أحلام لها ردا على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها شيرين بشأن صوت المؤذن.

وأضافت شيرين رضا، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «المحور»، و«النهار»: «هل أنا إنسانة متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان؟! قالوا إني شتمت الأذان، قلت على المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة ولكن وصف للصوت».

وتابعت: «المؤذن يجب أن يحترم الدين، فالأذان أحلى حاجة في الدنيا، ولكن عندما يكون الصوت حلوا وجميلا، ولكن الاعتراض كان على الصوت فقط، وبالطبع ليس لديّ أي اعتراض على الأذان، كنت في الكويت وسمعت الأذات فشعرت بقشعريرة بسبب جمال صوت المؤذن، وللأسف لم أتمكن من تسجيل صوته بسبب عدم وجود هاتفي معي».

وكشفت الفنانة شيرين رضا، تفاصيل تصريحاتها المثيرة للجدل بخصوص الأذان، قائلة: «في هذه الواقعة، كنت أسير في شارع صغير بالدقي، ومرة واحدة سمعته واتخضيت لأن الميكروفون كان عالي جدا».

وواصلت «ساعتها قلت إيه ده؟، حرام الناس اللي ساكنين فوق وحد يكون عيان وأطفال موجودين وأطفال نايمين، المفروض نستنى ونفرح بصوت المؤذنين».

وحول تصريحاتها المثيرة للجدل، ردت وهاجمت المطربة أحلام: «لست نادمة عليها، فقد كان حديثها موجها للمؤذن وليس الأذان».