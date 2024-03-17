توزيع ملابس مجانا على 800 أسرة من الأكثر احتياجا بالمنوفية (فيديو)

نجحت جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في توزيع ملابس وأحذية على المحتاجين والفقراء في دار المناسبات بقرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين أهالي القرية.

800 أسرة مستفيدة

وأكد العقيد عصام أحمد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن عدد الأشخاص المستهدفة من المعرض هو 800 أسرة بمعدل 4 قطع لكل أسرة بشكل مجاني بدون مقابل، حيث تهتم الجمعية إلى الوصول إلى القرى النائية والأكثر احتياجا على مستوى محافظة المنوفية.

وتابع مدير جمعية الأورمان في تصريحات لـ «الوطن»، أن الجمعية نفذت العديد من المبادرات خلال الآونة الأخيرة سواء قوافل طبية أو معارض في قرى ونجوع المحافظة، مؤكدا جميع تلك المبادرات تتم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع بونات على المستحقين

وقال أحمد الخياط عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بطوخ دلكة، إنه تم توزيع بونات على المستحقين من أبناء القرية قبل تدشين المعرض، وتوجد ملابس وأحذية لجميع المراحل السنية وتحصل كل أسرة على 4 قطع من المعرض.