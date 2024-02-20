بأسعار رمزية.. رئيس جامعة بنها يفتتح معرض ملابس خيرية للطلاب

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا للملابس الخيرية السنوي للطلاب، والذي نظمته الجامعة.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام جامعة بنها، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، وإبراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وإيمان عبداللطيف مدير إدارة رعاية العاملين.

مساندة ودعم الطلاب غير القادرين

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أنّ المعرض يأتي استمرارًا للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعة لمساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وكنوع من التكافل الاجتماعي لهم، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، موجهًا بضرورة تكرار هذه المعارض الخيرية؛ لتحقيق أكبر استفادة لطلاب الجامعة.

المعرض يستمر على مدار يومين

وأضاف رئيس الجامعة، أنّ المعروضات تضمنت ما يقرب من2500 قطعة من الملابس الحريمي والرجالي والأحذية بأسعار رمزية، مؤكدًا أن المعرض يستمر على مدار يومين بالمدينة الجامعية في كفر سعد.

أضاف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أنّ المعرض الخيري يهدف إلى تقديم الملابس والكساء بأسعار رمزية لطلاب الكلية ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم مشيرًا إلى أنّ الأسعار تتراوح من 50 إلى 100 جنيه، وأن عائد البيع لهذه المعروضات سيتم التبرع به لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.