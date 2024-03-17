قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 4 ساعات الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن قطع المياه لمدة 4 ساعات الثلاثاء المقبل 19 مارس، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية إلى أنه سيتم قطع المياه في قرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر يوم الثلاثاء القادم لمدة 4 ساعات، بسبب قيام الشركة بأعمال ربط خط المياه المرشحة الجديدة.

نصائح مياه الدقهلية للمواطنين

ونبهت مياه الدقهلية المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع.

الإبلاغ عن حالة الطوارئ وقت انقطاع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة على «فيسبوك» أو رقم الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة.