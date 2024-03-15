قطع المياه في مناطق عدة بالمنيا وقنا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركات التابعة لها بمحافظتي المنيا وقنا للقيام باعمال الصيانة

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه بمحافظة المنيا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة والقرة التابعة لهما، اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة ولمدة 15 ساعة.

ربط خط طرد الصرف الصحي لمحطة رفع رقم1

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سبب الإنقطاع نظرا لأعمال ربط خط طرد الصرف الصحى لمحطة رفع رقم 1 مطالبة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بقطع الخدمة

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مدة قطع المياه في المناطق الواقعة بنطاق محافظة قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن انقطاع للمياه يوم غد السبت عن مدينة دشنا والقرى التابعة لها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا للقيام بأعمال إصلاح عطل بخط قطر 700 مم زهر مرن أسفل طريق مصر أسوان بجوار كوبري حلوي داخل فاروغة.