قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد
كتب:
آية حسنين
01:45 م | السبت 09 مارس 2024
قطع المياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية تخفيض ضغط المياه ببعض قرى منية النصر، غدًا الأحد، لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 مساء.
أماكن قطع المياه
وأضافت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه غدًا لمدة 6 ساعات عن بعض قرى مركز منية النصر وهي كالتالي:
- قرية ميت عاصم
- قرية برمبال الجديدة والقديمة
- قرية الرياض
- قرية النزل
- قرية الجمال
سبب قطع المياه بالدقهلية
واوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يتم قطع المياه لمدة 6 ساعات بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير مروقات مرفق مياه منية النصر.
وناشدت المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.