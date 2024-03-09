قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية تخفيض ضغط المياه ببعض قرى منية النصر، غدًا الأحد، لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 مساء.

أماكن قطع المياه

وأضافت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه غدًا لمدة 6 ساعات عن بعض قرى مركز منية النصر وهي كالتالي:

- قرية ميت عاصم

- قرية برمبال الجديدة والقديمة

- قرية الرياض

- قرية النزل

- قرية الجمال

سبب قطع المياه بالدقهلية

واوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يتم قطع المياه لمدة 6 ساعات بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير مروقات مرفق مياه منية النصر.

وناشدت المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.