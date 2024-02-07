قطع وضعف المياه في عدد من المناطق بـ4 محافظات بالصعيد والدلتا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بالشركات التابعة بمحافظات «دمياط وسوهاج والشرقية والدقهلية» لإجراء أعمال الصيانة مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات والوحدات المحلية، والمخابز والمستشفيات الواقعة بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة القابضة إلى أنَّ الشركات التابعة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.

مدة قطع المياه بدمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك» عن قطع المياه عن مدينة ميت أبو غالب، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم وحتي الساعة 3 عصر اليوم نفسه لمدة 6 ساعات، لافتًا إلى أنَّ سبب الانقطاع نظرًا لأعمال ربط المحطة الجديدة.

سبب ضعف المياه بمراكز سوهاج

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في بيان صادر عنها القيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه المنشاة المرشحة السطحية ما يؤدي إلى ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشاة اليوم وغدا بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرًا ولمدة 3 ساعات.

المناطق المتأثرة بقطع المياه بالدقهلية

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بـ قطع المياه للقيام بأعمال الصيانة على الخط 12 بوصة بولي إيثلين بعدد من المناطق الواقعة بنطاق حي غرب المنصورة «من شارع الجمهورية ابتداءً من فندق رمادا حتى فيلا غيث» في تمام منتصف ليل اليوم وحتى الساعة 5 صباح غدا الخميس.

مدة قطع المياه بالشرقية

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه سيتم قطع المياه وضعفها ببعض المناطق بنطاق مركز منيا القمح لمدة 6 ساعات متتالية بدءا من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 4 صباح اليوم الخميس، لافتًا إلى أنَّ سبب انقطاع المياه أو ضعفها سيتمّ بناء على توقف محطة مياه كفر الصعيدي المرشحة بمركز منيا القمح لأعمال تطهير البيارة العكرة طبقا لخطة التطهير السنوية.