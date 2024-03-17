قطع المياه عن عدة مناطق بالمنوفية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركة التابعة لها بالمنوفية، ومواعيد ضخ المياه بشركة مياه الشرب والصرف بمطروح.

أماكن ومدة قطع المياه في المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على «فيسبوك»، إنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، مواعيد ضخ المياه اليوم في عدد من الأماكن الواقعة بنطاق عملها كالتالي:

- شرق المدينة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء

- السواني منخفض من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء

- السواني مريفع من الساعة 4 مساء حتى الساعة 9 مساء

طرق تواصل الشركة مع المواطنين

وأشارت الشركة إلى أن منظومة الشكاوى «CMS»، المفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم، عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى والواتساب 01149807250 أو من أي محمول «0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125»، أو عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».