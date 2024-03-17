دعاء فجر اليوم السابع من رمضان.. «اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته»

يحظى دعاء الفجر باهتمام الكثير من المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك، المعروف بشهر الصيام والدعاء ومناجاة الله عز وجل، إذ يكون وقت الفجر محببًا ليناجي به العبد ربه في جوف الليل؛ ليطلب أمنياته وحوائجه. ويدعو المولى سبحانه وتعالى بأن يغفر ذنوبه، لذا فإن دعاء فجر السابع من رمضان من أبرز ما يبحث عنه البعض.

دعاء فجر السابع من رمضان

وحول دعاء فجر السابع من رمضان، لا يوجد صيغة ثابتة للدعاء به، بحسب دار الإفتاء المصرية، إذ يمكن أنّ يدعو المسلم بما يريد، وتستعرض لكم «الوطن» أبرز الصيغ لأدعية الفجر، ويمكن ترديد على سبيل المثال:

- «اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا احتسب اللهم أبدل قلقي سكينة، وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وضيقي فرح وعسري يسر وضعفي قوة، يارب يا قادر يا مقتدر».

«اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته.. ولا عيبًا إلا سترته.. ولا همًا إلا فرجته.. ولا دينًا إلا قضيته.. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بكرم منك يا أرحم الراحمين».

- «ربي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد».

- «اللهّم سر خواطِرنا بخبر جميل، واشف كل مريض وارحم كل مَيت واشرح صدورنا ويسّر امورنا انك على كل شيء قدِير».

- «اللهمَّ إني أسألُك بأن لك الحمدَ لا إله إلا أنتَ الحنانُ المنانُ بديعُ السماواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإكرامِ يا حيُّ يا قيومٌ».

- «اللهم نسألك في فجر يومك هذا أن تفرج عنا كربتنا واجبر قلوبنا وأن تجعل لنا وللمسلمين من كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية ولكل ابتلاء صبر، اللهم إنا نسألك من الأحوال أحسنها، ومن الأقوال أحسنها ومن القلوب أتقاها، ومن الصدور أوسعُها، ومن الظنون أخيرها، ومن الحياة أطيبها».

- «اللهُم لا تُبلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا، اللهُم زد قلوبنا أمنًا وأمانًا وزد عليها سكينة واطمئنان برحمتك يا أرحم الأرحمين».