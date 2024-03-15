موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
كتب:
أحمد عادل موسى
12:06 م | الجمعة 15 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
في خامس أيام شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية عن مواقيت وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
وفي السطور التالية ترصد «الوطن» موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024؛ للعمل على مساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم وتأدية الصلوات الخمس.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
وأعلنت وزارة الأوقاف الجزائرية عن مواقيت وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 ولكن تختلف المواعيد في العديد من المحافظات، وتأتي كالتالي:-
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 تكون عند الساعة 6:56 مساءً، ويأتي موعد أذان الفجر عند الساعة 5:24 صباحًا، والشروق 6:58 صباحًا، و موعد صلاة الظهر 12:57 مساءً، وصلاة العصر 4:21 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.
موعد أذان المغرب في مدينة بجاية الجزائرية اليوم الجمعة 15-3-2024
وعن موعد أذان المغرب في بجاية الجزائرية ستكون الصلاة عند الساعة 6:48 مساءً، وموعد أذان الفجر 5:16 صباحًا، والشروق 6:50 صباحًا، وصلاة الظهر 12:49 مساءً، وموعد صلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:12 مساءً.
موعد أذان المغرب في مدينة عنابة الجزائرية اليوم الجمعة 15-3-2024
وأوضحت وزارة الأوقاف الجزائرة موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في مدينة عنابة وستكون في الساعة 6:37 مساءً أذان المغرب، وموعد أذان الفجر 5:05 صباحًا، والشروق 6:39 صباحًا، وأما عن صلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:02 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.