في خامس أيام شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية عن مواقيت وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024؛ للعمل على مساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم وتأدية الصلوات الخمس.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024

وأعلنت وزارة الأوقاف الجزائرية عن مواقيت وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 ولكن تختلف المواعيد في العديد من المحافظات، وتأتي كالتالي:-

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 تكون عند الساعة 6:56 مساءً، ويأتي موعد أذان الفجر عند الساعة 5:24 صباحًا، والشروق 6:58 صباحًا، و موعد صلاة الظهر 12:57 مساءً، وصلاة العصر 4:21 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.

موعد أذان المغرب في مدينة بجاية الجزائرية اليوم الجمعة 15-3-2024

وعن موعد أذان المغرب في بجاية الجزائرية ستكون الصلاة عند الساعة 6:48 مساءً، وموعد أذان الفجر 5:16 صباحًا، والشروق 6:50 صباحًا، وصلاة الظهر 12:49 مساءً، وموعد صلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في مدينة عنابة الجزائرية اليوم الجمعة 15-3-2024

وأوضحت وزارة الأوقاف الجزائرة موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في مدينة عنابة وستكون في الساعة 6:37 مساءً أذان المغرب، وموعد أذان الفجر 5:05 صباحًا، والشروق 6:39 صباحًا، وأما عن صلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:02 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.