انهيار جديد في سعر طن الحديد اليوم.. اعرف وصل كام

يتواصل مسلسل انخفاض أسعار الحديد؛ إذ شهد سعر طن الحديد اليوم الاثنين 18-3-2024 تراجعا آخر يقدر بنحو 281.95 جنيه، وبلغ سعر الطن الاستثماري في المصنع نحو 49 ألفا و340 جنيها، ويأتي هذا التراجع الخامس على التوالي بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، مع استمرار تدهور قيمة الدولار، وتثير هذه التحولات تساؤلات حول تأثيراتها المحتملة على السوق المحلية والاقتصاد بشكل عام، ما يستدعي متابعة عن كثب للتطورات القادمة.

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار طن الحديد بمصر، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

سعر طن حديد عز اليوم

سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 50 ألفا و892 جنيها بنسبة تراجع بلغت 230.41 جنيه للطن.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

جاء متوسط سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 49 ألفا بنسبة تراجع سجلت 281.95 جنيه للطن.

وصلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين إلى 47,500 جنيه للطن، و47,000 جنيه للكومي، و47,500 جنيه للعشري.

وسجلت شركة مصر للحديد والصلب سعرًا يبلغ 47 ألف جنيه للطن، بينما كان سعر شركة بيانكو 47 ألفا و500 جنيه، وسعر شركة الجارحي 48 ألف جنيه.

وتم تحديد سعر طن الحديد الدخلية بـ48,000 جنيه، والجيوشي بمبلغ 47,000 جنيه، والمراكبي 47,000 جنيه، وعطية 47,500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

سجل سعر طن الأسمنت المسلح 1945 جنيها.

ثبت سعر طن أسمنت النصر عند 1910 جنيهات.

بلغ سعر طن الأسمنت من وادي النيل 1900 جنيه.

تم تحديد سعر طن الأسمنت المحدد عند 1940 جنيهًا.

جرى تحديد سعر طن أسمنت السويس عند 1980 جنيهًا.

تم تحديد سعر طن أسمنت السويدي 2070 جنيهًا.