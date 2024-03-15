تراجع جديد في سعر الحديد.. «اعرف الطن بكام»

تراجع سعر طن الحديد نحو 380 جنيهًا، إذ سجل سعر طن الاستثماري في المصنع نحو 41 ألفًا و800 جنيه مقارنة بأسعار أمس، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل شركات الحديد وبذلك تراجعت أسعار الحديد 4 مرات متتالية بعد صفقة رأس الحكمة بسبب انهيار الدولار.

سعر طن الحديد اليوم

وتراجع سعر طن الحديد بشكل كبير حتى سجل نحو 41 ألفا و800 جنيه للحديد الاستثماري، وهوالحديد الأقل سعرًا في السوق، بينما حديد عز هو الأعلى سعرًا في السوق.

هبوط كبير في أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد في مصر بالأسواق، وسعر طن الحديد اليوم بالنسبة لحديد عز، وفقًا للمعلن من الشركات اليوم للوكلاء والموزعين المتعاقدين مع المصانع وهي كالتالي:

- سعر طن حديد عز سجل نحو 43 ألفًا و900 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 43 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سجل سعر طن حديد عطية 43 ألف جنيه جنيه تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 43 ألف جنيه تسليم أرض المصنع

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 43 ألفًا و100 جنيه تسليم أرض المصنع

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم، 43 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد العتال، 43 ألفًا و200 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر حديد المعادي، 43 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سجل حديد الكومي، 43 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.