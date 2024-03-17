موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024.. متى يكون الإفطار؟

في سابع أيام شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك حتى يستعد المسلمين من تجهيز الإفطار.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024، وقد تختلف بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:49 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:18 صباحًا، والشروق 6:45 صباحًا، وصلاة الظهر 12:47 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد بمحافظة الدار البيضاء

وأما عن موعد أذان المغرب في محافظة الدار البيضاء المغربية اليوم الأحد، ستكون عند الساعة 6:41 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:07 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:05 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد بمحافظة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:42 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:11 صباحًا، والشروق 6:39 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:01 مساءً.