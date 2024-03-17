محمد القس ضيف شرف في «لحظة غضب».. بطولة صبا مبارك

يظهر الفنان محمد القس ضيف شرف في الحلقة الحادية عشر والثانية عشر ضمن أحداث مسلسل «لحظة غضب»، بطولة صبا مبارك، والذي يعرض حاليًا على منصة watch it خلال الموسم الرمضاني 2024.

تفاصيل مشاركة محمد القس في مسلسل لحظة غضب

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، عن اختفاء «شريف» زوج البطلة صبا مبارك، وتتصاعد الأحداث من أجل البحث عنه، ويتكون العمل من 25 حلقة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، أنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

محمد القس: أبحث عن الدور الجيد

وقال محمد القس عن مشاركته في مسلسل لحظة غضب: «طارق الجنايني صديق وأخ، والجناينية لهم فضل وجودي في مصر، بالإضافة للخلطة الموجودة في العمل من صبا مبارك ومحمد شاهين والمخرج عبد العزيز النجار، كل ذلك يشجعك لتكون ضيف شرف معهم، وشرف لي العمل معهم، وأنا أبحث عن العمل الجيد بصرف النظر عن حجم الدور».