موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب.. ماذا ينتظر صبا مبارك؟

من المتوقع أن تشهد الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب في رمضان 2024 المزيد من التطورات، خاصة أنه من المسلسلات المتصدرة لمحركات البحث، بسبب إقبال الجمهور الكبير على مشاهدة هذه الدراما المصنفة بالغموض، من بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين، مع باقة من النجوم وظهور خاص للفنان محمد فراج، ولذلك ينتظر المتابعون موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب اليوم عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب

وحول موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب عبر منصة WATCH IT في رمضان 2024، يمكن لمتابعين الدراما مشاهدة جميع الحلقات التي تم بثها عبر هذه المنصة، ومتابعة الحلقات الجديدة التي تعرض كل يوم في تمام الساعة 11 مساءً، والمسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

وبعد الكشف عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل لحظة غضب نستعرض نبذة عما حدث في الحلقات السابقة من أحداث شيقة منذ الحلقة الأولى، إذ تصاعدت وتيرة التشويق فبعد أن اعترفت الزوجة «يُمنى» لصديقتها «نيرة»، وتؤدي دورها الفنانة ناردين فرج، بشروعها في قتل زوجها «شريف»، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، وفوجئت يمنى بصديقتها تخبرها بأنها أيضًا قتلت زوجها بالسم بسبب ضربه وإهاناته المستمرة لها، وجريمتها لم تكتشف بعد، وعليها أن تظل متماسكة ولا يبدو عليها أي اختلاف.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.