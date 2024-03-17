مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. يمنى تستعد للهرب إلى الخارج

تبحث الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور «يمنى» عن الشخص الذي أرسل لها فيديو يهددها بعد أن صور جريمة قتل زوجها، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، وذلك خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل لحظة غضب.

وذهبت يُمنى إلى صديقتها وحكت لها عن التهديد الذي تعرّضت له من الشخص الذي أرسل لها فيديو قتل زوجها محمد فراج، فنصحتها صديقتها بأنها يجب أن تسافر خارج مصر، حتى تهرب من الشخص الذي يشكل خطرًا على حياتها.

وذهبت «يمنى» إلى جارها بعد تفكير كثير في أنّه قد يكون هو الذي صور فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فأخذت منه موعدًا للقاء، وانتهت الحلقة بذهاب صبا مبارك إلى علي قاسم جارها؛ لتواجهه بأنّه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فاعترف لها بأنّه هو الذي أرسل لها الفيديو.

مسلسل لحظة غضب يدور في إطار من الغموض والتشويق

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق حول شخصية يمنى التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، وتعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.