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كتلة الحوار تدين إصرارا الاحتلال على غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني

كتب:

يسرا البسيوني
05:48 م | الأحد 17 مارس 2024
معبر رفح

معبر رفح

أدانت كتلة الحوار بأشد العبارات إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع إدخال المساعدات لسكان قطاع غزة المحاصرين، والاستمرار في عمليات العدوان الوحشية على الأطفال والنساء والعزل من شعب فلسطين الصامد.

وأكدت كتلة الحوار في بيان، اليوم الأحد، ضرورة المساندة من كل شعوب العالم الحر، كما أهابت باجتماع الاتحاد الأوربي بمصر بالمساندة والدعم لفتح المعبر وإدخال المساعدات العالقة.

وشددت على أنها ستظل تعمل في مسار دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بكل قوة في وجه قوى الاحتلال الوحشي الغاصب.

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بقلم يسرا البسيوني