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«كتلة الحوار» تناقش التنسيق مع الهلال الأحمر لإيصال المساعدات للأشقاء في غزة

كتب:

يسرا البسيوني
07:54 م | الجمعة 16 فبراير 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد مجلس أمناء كتلة الحوار اجتماعه الدوري بمقره بالتجمع الخامس، وناقش اجتماع المجلس موقف الكتلة المساند للدولة المصرية في تعاملها مع التهديدات العسكرية من دولة الاحتلال الإسرائيلي باجتياح منطقة رفح الفلسطينية والتشديد على إدانة العمليات العسكرية.

كما ناقشت كتلة الحوار التنسيق مع الهلال الأحمر لإيصال الدعم والمساعدات التي تقدمها الكتلة للأشقاء في غزة، موضحة أنها ناقشت المسودة الأولى لرد النادي الاقتصادي على وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 -2030.

وناقشت كتلة الحوار أيضا إجراءات إنشاء النادي الثقافي تمهيدا لأن يكون مقر الكتلة مقصدا هاما لكل الفعاليات الثقافية والأدبية بالإضافة لسلسلة الندوات التي تعتزم الكتلة  إقامتها لتناول القضايا الداخلية والإقليمية الملحة بالإضافة إلى الندوات التثقيفية.

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بقلم يسرا البسيوني