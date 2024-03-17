دينا فؤاد تتصدر تريندات السوشيال ميديا بمسلسل حق عرب

تصدرت الفنانة دينا فؤاد، تريندات السوشيال ميديا بعد تألقها في الحلقة الماضية من مسلسل حق عرب، الذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي.

تفاصيل مشاركة دينا فؤاد في مسلسل حق عرب

وتجسد دينا فؤاد في مسلسل حق عرب شخصية معقدة لفتاة تدعى «حنان» تعيش في منطقة المغربلين وتبيع الشاي لمساعدة والدها المريض وشقيقها الصغير، وتعيش قصة حب مع عرب السويركي الذي يلعب دوره أحمد العوضي، ولفتت دينا فؤاد الأنظار.

وتصدرت تريندات السوشيال ميديا بعد حلقة الأمس السبت من مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي، التي شهدت تهديدها من قبل والدتها، التي تلعب دورها وفاء مكي، والتي هددتها بكشف أمرها وفضحها إذا لم تكمل عملها غير المشروع.

وحصدت دينا فؤاد إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجسيدها لهذه الشخصية المركبة للفتاة الشعبية والرومانسية، والتي تتضمن أكثر من تحول درامي تبعا للأحداث ضمن هذه الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر.