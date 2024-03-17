هل ينسحب سعد الصغير للمرة الثالثة الليلة من أمام بسمة وهبة في العرافة؟

أعلنت أمس، الإعلامية بسمة وهبة، ضيف حلقة الليلة من الموسم الثالث من برنامجها العرافة، والذي يُعرض عبر قناتي النهار والمحور، قائلة: «انتظرونا غدًا حلقة نارية مع سعد الصغير الساعة 6:00 المغرب على قناتي المحور والنهار».

انسحاب سعد الصغير من البرنامج

وللمطرب سعد الصغير سابقتين مع الإعلامية بسمة وهبة وتحديدًا في برنامج العرافة، إذ يُعتبر سعد ضيفا أساسيا في العرافة بداية من الموسم الأول الذي عُرض في 2021، حيث خلال الحديث قرر سعد الانسحاب من البرنامج، وتشاجر مع بسمة وفريق الإعداد، وذلك حينما عرضت فيديو لم يرغب في عرضه على الجمهور.

أيضًا العام الماضي، انسحب سعد الصغير من أمام بسمة وهبة في الفقرة الخاصة بـ«شيخ العرافين»، خاصة بعدما أخبره شيخ الحارة بواحد من الأسرار التي لم يرغب سعد في الافصاح عنها، وترك الحلقة وخرج.