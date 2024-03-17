زوجة أبو جبل تكشف سبب عدم ظهورها معه الفترة الأخيرة

منذ نحو عامين خرجت سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر السابقة، زوجة محمد أبو جبل، لتُعلن انفصالها رسميا عنه، بعد أشهر قليلة من زواجهما، ليثير بعدها حارس مرمى البنك الأهلي الجدل، حول استمرار علاقتهما، بتصريحات أعلن خلالها أنهما لا يزالا متزوجين، إلا أن غيابها عن المشهد خلال الأشهر الماضية، تزامنا مع أزمته عقب وداع منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أثار التكهنات مجددا.

لأول مرة، خرجت سمارة يحيى وتحدثت عن أبو جبل، لتكشف سر عدم ظهورها معه خلال الفترة الماضية، وذلك ردا على سؤال إحدى متابعيها على موقع الصور الشهير «انستجرام».

زوجة أبو جبل تكشف سبب عدم ظهورها معه

«مش بتظهري مع جباسكي ليه؟» هكذا جاء السؤال الذي ردت عليه سمارة عبر خاصية «ستوري» انستجرام، قائلة: «الخصوصية تساوي حياة سعيدة»، لتحسم الجدل وترد على التكهنات بشأن عودة علاقتهما بشكل طبيعي، إلا أن رغبتها في الحفاظ على الخصوصية هو السبب وراء عدم ظهورها معه.

لماذا غابت زوجة أبو جبل عن مشهد أزمته مع منتخب مصر؟

ومر محمد أبو جبل بأزمة بعد وداع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية، حيث فشل في التصدي لأي ركلة ترجيح، فضلا عن إهداره الركلة الأخيرة للفراعنة، إلا أن عدم تعليق سمارة يحيى على الأزمة، أو ردها على أي تعليق خاص به عبر حسابها أثار الجدل، قبل أن تخرج وتؤكد استمرار زواجهما.