«بجهز لمقابلة ربنا».. القصة الكاملة لغياب فيفي عبده عن دراما رمضان

اعتادت الفنانة فيفي عبده على ممازحة جمهورها من وقت لآخر بتصريحاتها العفوية والتي دائما ما تلقى اهتمامًا من الجمهور، وكان آخرها منذ أيام عندما أعلنت تقدم عدد كبير من الشباب لخطبتها ولكنها ترفض لأنها متزوجة.

طقوس فيفي عبده في شهر رمضان

وفي تصريحات خاصة لـ الوطن، كشفت الفنانة فيفي عبده عن رفضها تدخل الجمهور في شئون حياتها الخاصة، موضحة أنها تحب الجمهور وقربه منها ولكن دون التدخل في حياتها الشخصية وهو ما يجعلها لا تتحدث عن بيتها وبناتها في لقاءاتها، مشيرة إلى أنها عودت الجمهور منها على التلقائية والعفوية، حتى وإن عاد ذلك عليها بالضرر وتعرضها للحسد في كثير من الأحيان.

أسباب غياب فيفي عبده عن الدراما الرمضانية 2024

وعن غيابها عن الدراما الرمضانية هذا العام، أوضحت الفنانة فيفي عبده، أنها تقضي شهر رمضان في عبادة الله؛ إذ تحرص على صلاة العشاء في موعدها كل ليلة، وتجهز نفسها للقاء الله، قائلة: «أنا معملتش حاجة وحشة ومأذتش حد وربنا رب قلوب وأنا بحب كل الناس.. ورمضان السنة دي أنا مشتغلتش فيه علشان كنت بدور على مسلسل زي الست أصيلة والحقيقة والسراب وإن شاء الله هرجعلكم بمسلسل قوي زي ما اتعودتوا عليا».

حقيقة مشاركة فيفي عبده في برامج المقالب رمضان 2024

وتابعت فيفي عبده: « أحلي حاجة السنة دي أني قفلت على نفسي في بيتي وهربت من برامج المقالب مبقتش أستحمل البهدلة بتاعتهم والحمد لله على حب الناس ودعواتهم ليا».

آخر أعمال فيفي عبده في الماراثون الرمضاني

وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في الدراما الرمضانية مشاركتها بمسلسل «شغل في العالي» مع الفنانة شيرين رضا عام 2022، والذي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وهو من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.