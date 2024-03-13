فيفي عبده توجه رسالة للسيدات: «كل الرجالة بتخون.. طنشي واعملي نفسك مش عارفة»

أكدت الفنانة فيفي عبده أن جميع الأزواج لديهم نزوات ويخونون زوجاتهم، قائلة: «الرجالة كلها بتخون واللي تقول مش بيخون وماشي على الصراط المستقيم مش صحيح، ولابد يكون الراجل عنده نزوات وبتبقى قمر وتتخان والمفروض تعمل نفسها مش عارفة».

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، أن المرأة إذا واجهت الرجل بخيانته أكبر غلط لها في الحياة، متابعة: «الحياة دلوقتي صعبة ونسبة الطلاق عالية جدا وهي حقها تفتش وراه وحقه يخلي باله من مراته، ولكن الست لازم تفهم ولو عرفت إنه بيخونها تطنش».

وتابعت: «الراجل لو بيحب مراته يبيع أي حاجة في الدنيا عشانها لكن هي لازم تستحمل وتعدي، وكان فيه ناس تحاول تشككني في جوزي ولكن مكنتش بعطي فرصة لكده».