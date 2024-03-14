فيفي عبده: «عزة بنتي أنسب فنانة تمثل قصة حياتي.. وأرفض الظهور كضيفة شرف»

أكدت النجمة فيفي عبده، أنه حال تفكيرها في تقديم عمل فني لمسيرتها وقصة حياتها تختار ابنتها عزة لتقديم شخصيتها، قائلة: «لو عملت قصة حياتي هخلي عزة بنتي تجسدني وهدربها على الرقص وهي شرباني وممثلة مجتهدة وشاطرة».

تقديم أدوار ثانية

وأضافت فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنها في بدايتها كانت توافق على تقديم أدوار ثانية وثالثة ولكنها الآن ترفض الظهور كضيفة شرف، مضيفة: «رفضت الظهور كضيف شرف واعتذرت لأن ده مبدأ عندي بطولة أو أسيب».

عمل بطولة جماعية

وتابعت: «ممكن أوافق على عمل بطولة جماعية أو بطولة أكثر من شخص إنما أعمل مشهد أو دور صغير ممكن يكون حاجة كويسة بس داخليا مقدرش أعمل ده، وأنا ناجحة وجماهيريتي كبيرة وسط الناس».

واستطردت: الفنان الشاطر يستطيع عمل كل حاجة، وأكثر شيء أشعر فيه بالأمان هو التواجد في بلدي مصر واحتضان أبنائي وأكون وسط أهلي.

وأكدت أن مشاركتها في فيلم «امرأة واحدة لا تكفي»، كانت نقلة كبيرة لها، «التجربة الثالثة لي وسط نخبة كبيرة والفيلم ده فرق معايا من السماء للأرض وأقيمه 100%، والراحل أحمد زكي كان عظمة وعلى خلق كبير وفنان راق».

واختتمت: «فيلم نور العيون نقلني نقلة تانية ووحيد حامد لم يجاملني في الفيلم، ومفيش مجاملات في الشغل».