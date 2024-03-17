«البحوث الفلكية» يحسم موعد عيد الفطر 2024

حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر 2024، موضحا أنه بالنسبة لهلال شهر شوال 1445 هجريا، فإن الحسابات الفلكية تشير إلى أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان، وهو يوم الرؤية.

عدد أيام شهر رمضان 2024

وأوضح المعهد وفقا لتقرير صادر عنه، أن الهلال الجديد سيلاحظ أنه لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، إذ يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10 إلى 11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدة تتراوح بين 2 و20 دقيقة.

9 أبريل المتمم لشهر شعبان

وأكد المعهد، أن يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل سيكون المتمم لشهر رمضان 2024، على أن تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، فوفقا للحسابات الفلكية فإن عدة أيام شهر رمضان 2024 ستكون 30 يوما.