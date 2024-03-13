متى موعد عيد الفطر 1445-2024 في الدول العربية؟.. اعرف كام يوم إجازة

متى موعد عيد الفطر 1445-2024 في الدول العربية؟ وما هي عدد أيام العطلة الرسمية التي تصاحب الاحتفال بالعيد، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من المسلمين، والذي يُعتبر إيذانًا بانتهاء شهر الفرقان، ومن المتوقع أن يصادف الـ10 من أبريل المقبل أن يكون الأول من شوال وفق الحسابات الفلكية.

متى موعد عيد الفطر 1445-2024 في الدول العربية؟

وفي التقرير التالي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تنشر على مدار اليوم، متى موعد عيد الفطر 1445-2024 في الدول العربية؟ والعطلات الرسمية التي تقرها كل دولة بعد تحرى هلال شهر شوال 1445.

موعد عيد الفطر 1445 في مصر

وفلكيًا أقر مركز البحوث الفلكية في مصر، إن شهر رمضان للعام الجاري 30 يومًا، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء العاشر من أبريل المقبل.

وحدد مجلس الوزراء عبر أجندة العطلات الرسمية التي يتم إصدارها في بداية كل عام، موعد إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية بداية من الأربعاء أول أيام العيد وتستمر حتى الجمعة 12 أبريل، لكن من المتوقع تعديل موعد الإجازة نظرًا إلى أن الجمعة هو عطلة رسمية، وسيتم الإعلان قبلها عن التفاصيل.

موعد عيد الفطر 1445 في السعودية

وبحسب مركز البحوث الفلكية في جدة، فإن الثلاثاء 9 أبريل يكون آخر أيام شهر رمضان المبارك، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء.

أما عن العطلة الرسمية، فلم تعلنها وزارة الموارد البشرية بالمملكة بعد، ومن المتوقع أن تعلن مع انتهاء النصف الأول من الشهر الكريم.

لكن وفق التقويم الدراسي للطلاب في المملكة، فإن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الفطر المبارك من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.

إجازة عيد الفطر في الامارات

وفي الإمارات يحتفل بعيد الفطر المبارك في العاشر من أبريل المقبل «فلكيًا» ويحصل العاملون بالقطاع العام والخاص على عطلة رسمية بداية من يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل والتي تستمر حتى الأحد 13 أبريل، وفق أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص والتي نشرت بوكالة الأنباء الإماراتية.