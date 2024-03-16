الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت دار الإفتاء، موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا، وتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، الذي بدأ الاتنين الماضي، عقب ثبوت رؤية هلال شهر الصيام، إذ أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نتيجة الرؤية في احتفالية أقامتها دار الإفتاء بهذه المناسبة السنوية الشريفة.

موعد استطلاع هلال شهر شوال

وحول موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445، قالت دار الإفتاء إنها ستقوم باستطلاعه يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

دعاء رؤية هلال شهر شوال

وعن دعاء رؤية هلال شهر شوال، قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الشخصية، أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عند استطلاع هلال الشهر العربي أنه كان يقول "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ" رواه الترمذي، ويستطيع المسلم ترديد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر شوال.

سنن وآداب العيد

ووفق دار الإفتاء فإن هناك سننا وآدابا ومستحبات لعيد الفطر وردت في السنة النبوية وهي كالتالي:

- الغسل.

- الطيب للعيدين وذلك لمن خرج للصلاة ومن لم يخرج لها.

- لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج.

وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى»، أخرجه ابن ماجه والبيهقي، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ» أخرجه الطبراني.

قيمة زكاة الفطر

وحدَّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، ووفقا للدار فإنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر

وقالت الدار إنَّه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنَّها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».

ولفتت إلى أنَّه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنَّه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.