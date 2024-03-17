شيخ الخطاطين: رسمت 90 لوحة من حلية الرسول

قال خضير البورسعيدي، شيخ الخطاطين، إن لوحات حلية الرسول يجب أن يرسم الخطاط الماهر لوحة واحدة منها، ولكنه رسم 90 لوحة منها، لافتًا إلى أن كل إنسان يجب أن يكون له بصمته وروحه فيما يفعله، ولهذا عندما ينهي أحد رسوماته يكون في أوج سعادته.

وأضاف خضير، خلال حواره ببرنامج «باب رزق»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أن مدرس اللغة العربية قديمًا، كان يهتم بدروس الخط العربي، ويدرسها بإتقان، وكان خطه جميلا، متابعًا: «أتذكر الدكتور أسامة الباز، أن خطه العادي بالقلم كان مبهرًا، وكان معي لمدة 30 عامًا، وكان من أجمل الناس خطًا».

الرئيس يفتح أبواب مدارس الخط

وأكمل: «الرئيس فتح أبواب لمدارس جديدة، لمدراس خضير البورسعيدي، تم فتح مدرسة في بيت السحيمي، ومدرسة ثانية في بور سعيد، والجيزة بها واحدة، والإسماعيلية والغردقة، وأسوان، وهذه المدارس الهدف منها تعليم الخط العربي والكتابة مجانًا»، لافتًا إلى أنه تم تخريج أول دفعة، من هذه المدارس.