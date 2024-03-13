اقرأ في عدد «الوطن» غدا: انحسار السوق السوداء للدولار وعودة تحويلات المصريين إلى معدلاتها الطبيعية
كتب:
أحمد العانوسي
06:46 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس 14 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «المتحدة» تنتصر للمرأة بموضوعات عصرية
- «نور الدين».. بوابة التجديد
- رئيس الوزراء: انحسار السوق السوداء للدولار وعودة تحويلات المصريين إلى معدلاتها الطبيعية
- «مدبولى»: الحكومة عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى.. وأفرجنا عن بضائع بـ3 مليارات دولار
- توابع عنيفة فى القطبين لـ«سباعية» الجونة والبنك
- عقوبات على لاعبى الزمالك والأهلى وتحركات سريعة لتدعيم الدفاعات
- «الخارجية»: نتابع تحقيقات حادث مقتل 3 رهبان مصريين فى جنوب أفريقيا
- «التخطيط»: 272.4 مليار جنيه استثمارات فى «التنمية العمرانية» للعام الحالى
الصفحة الثانية
- ارتفاع عدد الشهداء والمصابين فى «غزة» إلى 104 آلاف
- قوات الاحتلال تمنع دخول المصلين إلى المسجد «الأقصى».. وتُنفّذ 10 مجازر تُسفر عن 88 شهيداً و135 مصاباً و72٪ منهم نساء وأطفال
- .. و«شكرى»: كوريا الجنوبية يمكنها الدفع نحو التوصل لوقف إطلاق النار.. و«جو تيه يول»: ندعم جهود السلام والاستقرار فى المنطقة
- 100 شاحنة مساعدات تدخل القطاع عبر معبر رفح
- «بيت الزكاة»: «قافلة رمضان» تحتوى على 2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية للأهالى بمشاركة وفود من 80 دولة
- «التعليم العالى»: البعثات الدراسية من عناصر قوة مصر الناعمة فى الخارج
- «الجزار» يتابع موقف «سكن لكل المصريين» بـ6 مدن جديدة
- «الريف» توفر السلع لمنتفعى الـ1.5 مليون فدان بأسعار مخفضة طوال «رمضان»
الصفحة الثالثة
- الحكومة: عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلاتها الطبيعية
- «مدبولى»: الفترة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بـ3 مليارات دولار.. ونواصل الجهود لاستكمال الإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع البنك المركزى
- اجتماع لـ6 وزراء للتعاون فى إنتاج وقود الطيران المستدام لأول مرة
- «الملا»: إعداد خطة لتنفيذ المشروع من «القابضة للبتروكيماويات» باستخدام زيت الطعام المستعمل
- «القصير»: استراتيجية طويلة المدى للاستفادة من نباتات «الجاتروفا» و«الجوجوبا» فى إنتاج الزيوت
- «فؤاد» إطلاق «أنتِ البداية» لتوعية السيدات باستبدال الزيوت المستعملة بأخرى
- «التنمية المحلية» تشكل فرقاً لدعم التنمية فى قرى «حياة كريمة»
- «آمنة»: نسعى للاستفادة من مقومات البنية الأساسية فى خلق فرص عمل مستدامة
- «الرى»: إزالة 820 ألف حالة تعدٍّ على النيل ضمن الموجة 22
- «سويلم»: انطلاق المرحلة الثالثة بعد إجازة عيد الفطر.. وإجراءات رادعة ضد المخالفين
- لينا مظلوم تكتب: سيد قطب.. «ماذا فعل بكم حسن الصباح بتاعكم؟»
الصفحة الرابعة
- «نور الدين».. بوابة التجديد
- د. على جمعة يقتحم القضايا الشائكة.. ويفضح جهل «الإسلام السياسى»
- البرنامج يدخل فى مناطق غير مستكشفة بعمق فى الوعى الدينى والفكرى لمنع الناس من اللجوء إلى مصادر غير موثوقة.. ويتعرض لحملة شرسة من كتائب الإخوان
- «نبوى»: الإخوان والسلفيون يتعمدون اجتزاء أحاديث الشيخ.. و«تركى»: «جمعة» لديه دراية فقهية واسعة
- خالد منتصر يكتب: نور الدين وإنسانية التنوير
- بلال الدوى يكتب: «نور الدين» الدكتور على جمعة
- أحمد رفعت يكتب: درس الشيخ على جمعة والإخوان!
- عماد فؤاد يكتب: وجع فى قلب «حشاشين العصر»
الصفحة الخامسة
- فتاوى.. متابعة توقيتات الإمساك ضرورة حتى لا يضيع الصيام
- نصيحة طبية.. لمرضى الكلى.. تجنبوا الأطعمة التى تحتوى على الأملاح واللحوم
- ذكريات.. هشام يكن يستعيد ذكرياته الرمضانية: «أخدت علقة بسبب الفوانيس.. وبوكس أيمن يونس سبب تألقى فى مباراة رواندا»
- نجم الزمالك: اعتدنا على تنظيم مائدة رحمن بجوار منزلنا بحى المنيل و«صينية البطاطس» طبقى المفضّل على مائدة الإفطار
- أحرص على أداء صلاة التراويح خلال الشهر الكريم ولقاء الأصدقاء وزملاء الملاعب فى السحور
- كتب قيمة.. مقاصد الصوم.. لـ«العز بن عبدالسلام»
الصفحة السادسة
- هنا رمضان.. أهالى «قبلى وبحرى» يحيون عادات الأجداد فى شهر الصيام
- «السلات وطاجن السمك الناشف» على مائدة الإفطار بالبحر الأحمر.. و«عزومات» أهالى البادية فى مطروح
- مسلمون حول العالم.. عادات إندونيسية تزين مائدة «آل رفاعى»: أرز محمر وكولاك بجوز الهند
- مشاهير دولة التلاوة.. «جازى».. الصوت الشجى صاحب «أذان نهاية العالم»
- على مائدة سيدة أعمال.. سماح هيكل لـ«المرأة»: يا ريت نشترى على قد احتياجاتنا
الصفحة السابعة
- «المتحدة» تنتصر للمرأة بموضوعات عصرية فى دراما رمضان
- عصام زكريا: بابا راح.. بابا جه
- سلوى عثمان بـ3 وجوه فى رمضان.. «بنت بلد وأم مكافحة»
- الفنانة: «شعبان» جدير بدور المعلم.. و«العوضى» صاحب شخصية مميزة
- «الرداد» ملأ لوكيشن «محارب» بالضحك والحب
الصفحة الثامنة
- ريهام حجاج: «صدفة» تشبهنى فى تلقائيتها وصراحتها.. ولا أحب حياة الشهرة والأضواء لأننى «خجولة»
- 800 ألف متابع طاروا من حسابى بـ«إنستجرام» بسبب دعمى لغزة.. وأدخلت ما يزيد على 20 طفلاً فلسطينياً لمصر.. وأحصل على حسنات ممن يشتموننى بـ«لجان إلكترونية»
- تعرضت لظروف صحية صعبة أثناء تصوير «جميلة»: «كنت بركّب جهاز أكسجين واللوكيشن تحول لمستشفى صغير».. أصلى بانتظام وأقرأ القرآن باستمرار