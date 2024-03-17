سعد الصغير لـ بوسي: وقفت معاكي كتير.. و«آه يادنيا» كانت أغنية أمينة

خلاف كبير بين المُطربين سعد الصغير وبوسي وذلك بعد أزمة بوسي مع والدها الذي رحل العام الماضي، خاصة وأن سعد الصغير أهتم به في آخر أيامه وذهب له وسجل معه حلقة في برنامجه، وهو ما اعتبرته بوسي تعديا عليها، وقالت في حلقة سابقة مع بسمة وهبة في العرافة: «نفسي أعرف سعد الصغير عايز مني إيه؟».

وقال سعد الصغير في حلقة العرافة اليوم مع الإعلامية بسمة وهبة: «بوسي أنا ياما وقفت جنبها، أغنية آه يا دنيا اللي شهرتها، أنا اللي جبتها لها من محمد عبد المنعم وكانت الأغنية دي بتاعة أمينة، وكنت بنام على الكنبة عشان تصور الفيديو كليب بتاعها، بوسي أنا واقف جانبك بقالي عشر سنين».

وأضاف أن كل ما كنت أتمناه من بوسي هي أن تود والدها، وتسامحه على كل ما فعله معها زمان، وأقر بأن والدها بالفعل ظلمها كثيرًا، لكنه كان مريضا وعجوزا وفقيرا ومُحتاجا، وتركته في آخر أيامه.