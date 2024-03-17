شارك في «الاختيار».. من هو راوي مسلسل الحشاشين؟

صوت عميق ومخارج حروف صحيحة يروي صاحبها قصة حسن الصباح ورجاله في دقائق قليلة في بداية كل حلقة من مسلسل الحشاشين، وتعلق الجمهور بصوت الراوي منذ عرض الحلقات الأولى، وهو صوت الفنان أحمد الرافعي الذي عرفه الجمهور من خلال عدد كبير من الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرة مميزة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنان أحمد الرافعي راوي مسلسل الحشاشين، الذي يعتبر التعاون الثالث مع المخرج بيتر ميمي بعد تعاونهما في مسلسل الاختيار بجزأيه الأول والثاني، وقدم خلال الأحداث دور الإرهابي عمر رفاعي سرور.

وعبر الرافعي عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذي وصفه بالمهم جدا، وذلك خلال ظهوره في برنامج رمضان ويانا على إذاعة نغم FM.

معلومات عن أحمد الرافعي

- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وتم تعينه في المسرح القومي.

- قدم أول أعماله في الدراما التلفزيونية في مسلسل سقوط الخلافة عام 2010.

- بسبب أدائه القوي والرصين وتمكنه الكبير من اللغة العربية شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية التاريخية منها علماء المسلمين، خيبر بالإضافة إلى قضاء عظماء.

- تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من أبرز صناع الدراما من بينهم الكاتب الكبير وحيد حامد في مسلسل الجماعة الجزء 2، وأصبح من الوجوه المألوفة في موسم الدراما الرمضانية للجمهور من خلال مسلسل الاختيار، اللي مالوش كبير، ستهم بالإضافة إلى مسلسل الإمام الشافعي في رمضان 2023.

- حصد ردود أفعال إيجابية عديدة عن دور وكيل النيابة ناجي في مسلسل زينهم مع الفنان أحمد داوود.