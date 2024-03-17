سعد الصغير: «بوسي مكنتش بتزور والدها.. وعمرو الليثي دفع له تمن عملية عينه» 

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه لا يضطهد المطربة الشعبية بوسي، معترفا بأن المشكلات بينهما بدأت لأنه أذاع حلقة لوالدها.

وأضاف الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «والدها ظهر معي في البرنامج لأني أنا اللي كنت بجيله، والمصحف ما كانت بتكلمه كان عاوز 4 آلاف جنيه عشان يعمل عملية في عينيه وأستاذ عمرو الليثي اللي عملهاله، وعلاقتي ببوسي بدأت منذ سنوات طويلة، وأنا اللي جيبت لها أغنية آه يا دنيا».

وأكد المطرب الشعبي، أنه لا يكره بوسي حتى إنه كان ينام في أحد الفيديوكليبات الخاصة بها على كنبة أثناء تصويرها للفيديو: «الأغنية كانت للمطربة الشعبية أمينة، وكان في مشاكل بينها ومحمد عبدالمنعم وجيبت لبوسي الأغنية بناءً على طلب محمد عبدالمنعم».