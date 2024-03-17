ملخص الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي.. القبض على شقيق أمير كرارة

انطلقت منذ قليل، أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 والتي تعرض عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء، بمشهد يجمع ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة مع شقيقه الضابط يحيى الذي يقدم دوره الفنان تامر نبيل.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي

وحاول يحيى خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 أن يسلم شقيقه ياسين للشرطة ويلقى القبض عليه وبالفعل حاول الإمساك به عندما علم أن سيارة الشرطة قد وصلت ولكن نجح ياسين في الإفلات منه والهروب مجددا.

تفاصيل القبض على يحيى

ولكن عندما وصلت الشرطة وتحدثت مع الضابط يحيى شقيق ياسين كانت المفاجأة بأنهم اكتشفوا أن السيارة المتورطة في تهريب دكتور ياسين خاصة بالعائلة وبناء عليه تم إصدار أمر بالقبض على يحيى.

وبالفعل تم التحقيق معه وصدر أمر بحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وحاول فاروق أن يعرض على أولاد عمه العودة مجددا للمنزل ولكنهم رفضوا.