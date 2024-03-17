يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة على قناة on الساعة 9 مساءً يوميا في شهر رمضان، فيما يكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 7 الساعة 1:30 صباح اليوم التالي للعرض الأول والساعة 9:45 صباحًا.

وعن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 7، من المنتظر أن يكون الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والساعة 4:45 مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

وأبرز الفنانين المشاركين في مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، الفنان أحمد رزق، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان سيد رجب، والفنانة صفاء الطوخي، والفنانة ملك قورة، والفنان محمد لطفي، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

يدور مسلسل بيت الرفاعي حول ياسين الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، وهو طبيب، ويعاني من مشاكل وصراعات منذ بداية الحلقات سواء بوفاة والده بعد نقاش حاد بينهما أو اتهامه بقتله أو هروبه من الشرطة أو مشاجرته مع ابن عمه.