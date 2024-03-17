مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. الصراع يشتد بين أمير كرارة وأحمد رزق

تطور الصراع بشكل كبير في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 بين دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وفاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وذلك بعدما تورط الأول في قضية قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6..الصراع يشتد

وشهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 ذهاب دكتور ياسين إلى منزل فاروق ليتحدث معه ويقنعه أنه لم يقتل والده، وأن يحل معه أزمة طرد أفراد عائلته من المنزل، ولكن فاروق كان متربصًا له وبمجرد دخوله إلى المنزل ضربه بعصا على رأسه.

وبعدها نجح فاروق في ربط يد دكتور ياسين ودار بينهما نقاشا حادا حاول فيه ياسين أن يقنع فاروق بأنّه لم يفعل شيء، ولكنه لم ينجح وحاول فاروق أن يقتل ياسين بالمسدس، ولكن نجح ياسين في إنقاذ نفسه والهروب مجددًا.

يُذكر أنَّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم ورحاب الجمل وملك قورة وعدد آخر من الفنانين وهو من اخراج أحمد نادر جلال.