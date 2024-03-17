مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. سر جديد في مقتل الطالبة حبيبة

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 لأحمد داش، أحداث مهمة حيث قامت إحسان (صابرين) بكسر الشهاد البنكية، بينما قامت عنيات (بسمة) ببيع ذهبها لسداد ديون زوجهما عمر البرنس (محمود البزواي) الذي توفي قبل سدادها وهي شيك بنكي وإيجار 6 أشهر متأخر لشقة سكنية.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 7

وفي نفس السياق من مسلسل مسار إجباري الحلقة 7، تتعرض إحسان لمشدات كلامية بين أبنائها حيث ترى أنها فقدت ثقتهم وأنهم يتمردون عليها بسبب كرهها لوالدهم بعد معرفتها بزواجه عليها وأخفى عنها هذا الأمر لمدة 20 عاما، فينشأ صراع بين أبنائها، بينما تتدخل ضرتها عنيات لمحاولة حل تلك المشكلات وتهدئة الأبناء.

وعلى جانب آخر من مسلسل مسار إجباري الحلقة 7، يبرر مسعد (محسن منصور) للمحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) سبب قتل الممرض، موضحا له أن أبناء عمر البرنس توصوا إليه وعرفوا أنه هو المستبب في قتل والدهم وفي حالة حديثهم معه سوف تتورط عصابة مجدي جميعا.

سر جديد في مقتل الطالبة حبيبة

يلتقى علي (عصام عمر) خديجة ابنه خالة الطالبة المقتولة، وتؤكد له براءة الدكتور صفوت مصباح المتهم في قتلها ظلما والمحكوم عليه بالإعدام، وتخبره بأنه مجدي حشيش خسر هذه القضية متعمدا لأنه لا يخسر قضايا أبدا، وكشفت له سبب ذلك أن الأبحاث التي عملت عليها حبيبة كانت تتعلق بتجار الأدوية الفاسدة وهي تدر دخلا كبيرة.

بينما يتأكد حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) بأن مجدي حشيش يراقب تحركاتهم، ويدبر لهم المكائد، لذا لا يجدون مفرا من التعاون معا من أجل الوصول إلى دليل براءة الدكتور صفوت والذي كان يمتلكه والدهم، لكنه توفي قبل أن يخبرهم به.