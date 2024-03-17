كشفت خديجة ابنه خالة الشابة حبيبة التي قُتلت على يد مجهولين وتمّ إلصاق التهمة بالدكتور صفوت مصباح وحُكم عليه بالإعدام، أنَّ سر قتل حبيبة هو اكتشافها عصابة كبرى تتاجر في الأدوية المغشوشة وتنشره في الصيدليات والمستشفيات الخاصة، إذ أكّدت خديجة لكلا من علي وحسين ابني عمر البرنس، أنَّ من قتل حبيبة هو ذات الشخص الذي قتل والدهما، وأن هدفهما أصبح واحدا في الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما ستكشف عنه الأحداث الجديدة لمسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 7.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 7

وعن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 7، في تمام الساعة 6:05 مساء مع موعد الإفطار مباشرة، وتُعاد على نفس القناة غدا الاثنين في التاسعة صباحا.

موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 يوميا على ON E

وعن موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 اليوم على ON E، الساعة 6:45 مساء، والإعادة الساعة 10:30 على قناة ON دراما.

موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 يوميا على الحياة

موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 اليوم على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء، وتعاد غدا الاثنين الساعة 3:30 عصرا.

موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة7 يوميا على الأولي المصرية

موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 يوميًا على القناة الأولى بالتليفزيون، الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة غدا الاثنين الساعة 11 صباحا.