سعد الصغير لـ بوسي: «أشتريت لأبوكي حاجات بـ250 ألف جنيه.. عاوزهم» 

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنّه تدخل بين المطربة الشعبية بوسي ووالدها حتى تقول له «يابا أنا سامحتك».

وأضاف الصغير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «قلت لوالدها أنت تسببت في إيذاء بوسي، مكنتش لاقية تاكل وأنت بتروح تسهر والواحد مش عاوز يتكلم، وكنت عاوز أصالحها عليه».

اعتراف: أبو المطربة الشعبية بوسي أخطأ في حقها

وتابع المطرب الشعبي: «أبوها غلط في حقها، لكن والمصحف ما كانت بتبعت له جنيه، ولا كانت بتدي لأخواتها حاجة، واشتريت له بـ250 ألف جنيه وتكييف وشاشات وغيرها وذلك من تبرع فاعل خير، لأنه كان يعيش في خرابة، ولو هو تمام وعندها دم تطلع الـ250 ألف جنيه، لكن هي أخدت الشقة بالعفش اللي إحنا جايبينه، وهي شقة والدتها، والمفروض تدينا الحاجة اللي جبناها لأبوها».