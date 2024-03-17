ملخص الحلقة 7 من مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تستغيث من قضية جديدة

انتهت أحداث الحلقة 7 من مسلسل صدفة، باستغاثة ريهام حجاج «صدفة» بـ«طارق» عصام السقا، لإنقاذها من محضر آداب، بعدما ادعت صاحبة أحد منازل الطلاب، أن صدفة تتردد عليه بالشقة، إلا إن الحقيقة كانت العكس تماما.

وكانت ريهام حجاج ذهبت للطالب بالفعل، لكن للسؤال عن طالبة متغيبة كان على علم بها.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل صدفة

وأظهرت أحداث الحلقة 7 من مسلسل صدفة، تشبث شقيقة «صدفة» رحاب الجمل، وزوجها، بذهاب الأولى للطبيب، للكشف عنها ومعرفة حقيقة زواجها السري من عدمه.

وخلال بداية الحلقة، تأكد زوج ميار الغيطي، من خيانتها له، بعدما اخترق هاتفها، وسمع المحادثات.

موعد عرض مسلسل صدفة

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وهو العرض الأول، قبل أن تعرض مُجددا على قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً.

ويعرض مسلسل صدفة، على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحا.