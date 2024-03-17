خطوة بخطوة.. كيف تقدم شكوى لمجلس الوزراء ومتابعة تحركها؟

تستقبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، شكاوى المواطنين بشكل منتظم، ويقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعتها بشكل دوري للوقوف على شكاوى المواطنين وتذليل أي عقبات تقف أمام عمل المنظومة، وذلك في إطار فتح قنوات الاتصال بالمواطنين وحل مشكلاتهم الواردة عبر المنظومة.

خطوات تقديم شكوى لمجلس الوزراء ومتابعة تحركها

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير خطوات تقديم طلب جديد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خطوة بخطوة كالتالي:

1- الدخول على رابط موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من هنا.

2- أن يُسجل المواطن نفسه على البوابة كـ«مُستخدم جديد».

3- يقوم المواطن بالضغط هنا، ليُسجل نفسه، لكي يتمكن من تقديم الشكوى إلكترونياً.

4- وضمن البيانات التي يدونها المواطن إجبارياً حتى يتمكن من تسجيل نفسه كمستخدم جديد على موقع منظومة الشكاوى الحكومية البيانات التالية:

- الاسم الرباعي.

- طبيعة الشاكي، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا أو شركة أو منظمة مجتمع مدني أو فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- الرقم القومي.

- رقم الهاتف.

- المحافظة.

- العنوان.

5- ثم يُسجل المواطن «اسم للمستخدم، وكلمة مرور»، ليتمكن من تسجيل نفسه، وتتعهد المنظومة بسرية بيانات المواطن.

6- يدخل المواطن بعد ذلك على موقع المنظومة ويختار أيقونة «تسجيل شكوى جديدة» من «قائمة الشكاوى».

7- اختيار القطاع أو الوزارة أو المحافظة أو المصلحة الحكومية أو الخدمة التي يريد شكواها.

8- ويواصل المواطن تقديم الطلب عبر منظومة الشكاوى الحكومية عبر إدخال موضوع الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.

9- إدخال تفاصيل الشكوى، والنتيجة المتوقعة منه لحل تلك الشكوى.

9- ويُتيح موقع منظومة الشكاوى الحكومية، إمكانية تسجيل وإضافة المواطن للمرفقات التي تدل على شكواه، أو أي مرفقات يريد إضافتها للشكوى، مع متابعته لنتيجة الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة.

من جهتها تقوم رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشكل مستمر، لتذليل أي عقبات قد تواجه عملها.