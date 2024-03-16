«الجيزة» تخصص رقما لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن نظافة الشوارع

أعلنت محافظة الجيزة تلقي شكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بالنظافة من خلال الرقم «37486984»، وذلك لتوجيه الحملات وفرق العمل على الفور لموقع الشكوى على مدار اليوم، في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على حالة النظافة.

منع الإشغالات والتعديات على الطريق العام

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الطالبية والهرم، بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بطريق المريوطية، منع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

رفع إشغالات المحال والمقاهي والمنشآت التجارية

كما وجه المحافظ، أحياء العمرانية والطالبية، بشن حملات في شارع عثمان محرم، ورفع إشغالات المحال والمقاهي والمنشآت التجارية على مدار اليوم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.