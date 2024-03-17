عم ربيع يرفض بيع فاكهة متبرع بها: «اللي طالع لله ما ينفعش يتباع»

رفض عم ربيع صاحب فيديو إلقاء البرتقال على مساعدات غزة التي كانت قد خرجت من منطقة الحوامدية، بيع الفاكهة بمبلغ مالي، بسبب تبرعه بها لأحد الأشخاص قائلا: «أنا مش عايز غير الثواب.. وما ينفعش أبيع حاجة ولو بكنوز الدنيا عشان دي طالعة لله».

وأضاف «عم ربيع» خلال لقائه ببرنامج «حياة كريمة» المذاع عبر قناة dmc، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى: «لو اتعرض عليا الدنيا كلها ما ينفعش أبيع حاجة طالعة لله، اللي بيدي لله ما بيستناش مقابل»، موجهًا له الإعلامي أيمن مصطفى: «هتستفاد إيه؟» ليرد: «هستفاد رضا ربنا».

وتابع: «شيء بيسخره ربنا للإنسان بيعطي له مناب، وهترضى بيه وهتعيش أيا كان كثير أو قليل».