شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، أول ظهور للفنان محمد لطفي، ضمن الأحداث، ويجسد شخصية «المعلم سيد»، الذي خرج من السجن بعد حبس سنوات طويلة، وجمعه مشهد بوالدة سامية حلويات، التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. أمير كرارة ومحمد لطفى وجها لوجه

وكان أول ظهور للمعلم سيد ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، في نقاش بينه وبين والدة سامية حلويات، يخبرها أنه علم بزواجها من رجل غيره، ويعاتبها أنه قبل دخوله السجن كانت قد أعطته كلمة بأنه سيتزوج من سامية.

وفي اللحظة التي كان يتناقش فيها المعلم سيد مع والدة سامية، دخلت هي ودكتور ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، لكنها بمجرد رؤيتها له أصابها الرعب، وفكرت في الخروج مرة أخرى من المنزل، وسألها دكتور ياسين عن من هذا الرجل؟، فأخبرته أنه المعلم سيد وانتهت أحداث الحلقة.