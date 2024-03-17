مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يستخدم حيلا نفسية ضد حارس زنزانته

تجد كلمات حسن الصباح (كريم عبد العزيز) صدى لدى حارس زنزانته برزك أميد (سامي الشيخ)، في مسلسل الحشاشين الحلقة 7، خاصة عندما يجد قائده الذي هو أولى منه بهذا المنصب يطلب منه تشديد الحراسة على زنزانة حسن الصباح، الذي قال له إنه يعلم مدى تعرضه للظلم بسبب وجود من هو أقل منه كفاءة وإخلاص في مرتبة أعلى منه.

يدخل برزك إلى زنانة حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، ويطلب منه أن يتناول طعامه حتى لا يموت قبل أن يقطع الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) رأسه، ولكن الصباح يخبره بيقين شديد أنه لن يموت ولن تقطع رأسه، قائلا: «أنا عارف هموت إمتى وفين.. برزك أميد مش هيقطع راس حسن الصباح.. مش يمكن تصدقني وتفديني بروحك».

مسلسل الحشاشين 7.. يتعرض للتعذيب في سجن السلطان

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يستميل حارس زنزانته إليه

ويواصل حسن الصباح استخدام الحيل النفسية حتى يميل حارس زنزانته لصالحه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، فيقول له: «أنا بدعيلك مع كل ضربة كرباج.. بدعيلك بالرزق والرزق أنواع أعلاها رزق روح وأقلها الرزق المادي البسيط».